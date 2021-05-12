Буэнос-Айрес, , 08:11 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 25,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 25 976 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 191 097.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 490 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 68 311.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 9 346 346 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 1 496 279 — получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 17 381 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.