Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В образовательных учреждения Республики Алтай будут усилены меры безопасности. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин после трагедии, произошедшей в школе №175 Казани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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"Руководители образовательных учреждений должны предпринять все меры, чтобы исключить такие происшествия. Жизнь и здоровье детей — приоритет, которым должен руководствоваться каждый из нас», — отметил он.

Также Хорохордин направил соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову. Он назвал трагедию непростительным и страшным преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в казанской школе произошла 11 мая. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей. Ещё более 20 человек пострадали и были госпитализированы.