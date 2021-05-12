Тбилиси, , 08:10 — REGNUM Члены Совета по вакцинации Грузии рассмотрят возможность того, чтобы начать поощрять жителей, которые пройдут полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 11 мая заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния в ходе брифинга.

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«В ряде стран действуют различные механизмы стимулирования, которые активно используют в Евросоюзе и США. Мы собираемся обсудить этот вопрос на заседании Совета экспертов по вакцинации», — сказала Габуния.

Она добавила, что для внедрения этих мер нужно быть осторожными, чтобы они не носили дискриминационный характер.

Стоит отметить, что в Грузии прививочная кампания началась 15 марта. Согласно последним данным, первую прививку получили 68 тыс. человек. Это около 2,5% от взрослого населения. К концу этого года в Грузии планируется привить до 1,7 млн человек.

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