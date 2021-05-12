Якутск, , 08:18 — REGNUM В Якутии действует три природных пожара на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, 28 га, сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На тушении пожаров задействовано 13 мобилизованных граждан, 34 работника Рослесхоза и восемь единиц техники.

В целях профилактики природных пожаров проведено 183 патрульно-рейдовых мероприятия, составлено семь протоколов и вынесено шесть постановлений об административных правонарушениях. В Оймяконском районе введен особый противопожарный режим.

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае практически каждые сутки увеличивается число природных пожаров. На 11 мая в регионе ликвидировано 158 пожаров, более 120 из них — возгорания прошлогодней травы или мусора.