Бразилиа, , 08:06 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 72,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 72 715 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 15 282 705.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 2311 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 425 540.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 13 847 191 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 25 200 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.