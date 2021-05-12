Подгорица, , 08:10 — REGNUM Власти Черногории 11 мая приняли решение отменить комендантский час, который действовал с полуночи до 5 утра, после того, как эпидемиологическая ситуация в этой стране продолжала улучшаться. Так был сделан шаг к полной отмене эпидемиологических мер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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Благодаря новому решению движение между муниципалитетами допускается в выходные дни. До сих пор это было запрещено. Теперь также разрешена живая музыка на 19−22-часовых террасах кафе, в то время как сохраняются другие обязательства по ношению защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях и меры запрета на собрания.

В первые три месяца 2021 года Черногория находилась на вершине рейтинга стран мира по количеству активных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, благодаря введению строгих эпидемиологических мер в середине марта, которые предполагали закрытие учебных заведений, ресторанов, спортивных залов, фитнес-центров и торговых центров, количество активных случаев заражения сократилось с максимальных 10 тысяч пациентов до полутора тысяч. Количество инфицированных на ежедневной основе уже вторую неделю подряд составляет менее ста человек в день.