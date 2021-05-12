Канберра, , 08:12 — REGNUM Международные полёты крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas возобновятся в декабре — на два месяца позже ранее запланированного срока. О переносе начала полётов из-за задержек в реализации в стране программы вакцинации от COVID-19 говорится в опубликованном 12 мая заявлении компании.

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В документе отмечается, что компания по-прежнему «настроена оптимистично» и уверена, что, «по мере завершения национальных программ вакцинации», границы начнут открываться.

«Хотя сложно предсказать, когда это случится, и какие страны будут в числе первых, мы планируем в конце декабря или вновь пересмотрим эти сроки с учётом обстоятельств», — говорится в заявлении Qantas о перспективе возобновления международных авиарейсов.

Ранее предполагалось, что до конца октября в стране уже будет привито от коронавируса не менее 80% населения, в связи с чем Qantas предполагал начать открывать международные направления с 31 октября. К настоящему времени власти Австралии из-за срыва поставок вакцин и проблем, вызываемых препаратом компании AstraZeneca, передвинули первоначальные сроки проведения вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование приложения для подтверждения состояния здоровья пассажиров CommonPass digital health начала австралийская авиакомпания Qantas.

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