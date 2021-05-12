Барнаул, , 07:43 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3058 человек, причём 10 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 139 человек, +9 за последние сутки) и ОРВИ (29 417 человек, +56 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 152 (-19 за последние сутки), из них 76 (-3 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2490 детей (+4 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 459 человек, +67 за последние сутки) новый вирус победили 45 418 человек (+107 за последние сутки).

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