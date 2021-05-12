Сорочинск, Оренбургская область, , 07:43 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области по фактам выброса сероводорода в атмосферу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 251 УК РФ («Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха»), сообщает областная прокуратура.

В ходе проверки зафиксированы случаи пятикратного превышения предельно-допустимой концентрации выбросов сероводорода в районе расположения одной из городских школ в период с 16 по 27 апреля. Предварительно, речь идет о четырех фактах.

В адрес руководства двух нефтяных компаний внесены представления. В отношении юридических лиц и их директоров возбуждены административные производства за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий.

Кроме того, по требованию надзорного ведомства полиция возбудила уголовное дело.

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