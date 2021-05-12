Красноярск, , 07:38 — REGNUM По состоянию на утро 12 мая в Красноярском крае действуют три лесных пожара — в Березовском, Енисейском и Нижнеингашском районах. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, все пожары локализованы.

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За минувшие сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на на площади 105 га в 12 районах. В тушении принимали участие 153 человека, было задействовано 26 единиц техники, работали семь воздушных судов.

По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, также огонь перешёл с земель иных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае с 7 мая во всех районах, за исключением районов Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим.

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