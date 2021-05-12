Ханты-Мансийск, , 07:33 — REGNUM Жителей столицы Югры возмутило огромное количество окурков, брошенных возле забора правительства ХМАО. Видео с усеянной окурками территорией появилось в группе «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск [official page]» соцсети «Вконтакте».

Автор видео просит правительство региона организовать место для курения сотрудников. Участники группы предлагают запретить чиновникам курить, тем более бросать окурки в сухую, судя по видео, траву в пожароопасный период. И поставить сотрудникам администрации ХМАО турник или другой спортивный снаряд, чтоб пример здорового образа жизни населению подавали.

«И камеру повесить, чтоб всех отслеживала и все они в журнале учёта ежедневно расписывались за занятия на турнике вместо курева. Тогда дури в башке поубавится», — предлагает один из участников группы.