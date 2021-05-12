Москва, 12 мая, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Госкорпорация «Росатом» 11 мая 2021 года подписала контракт стоимостью более 6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

IAEA Imagebank Макет термоядерного реактора

Исполнитель должен будет выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы «Разработка, опытное изготовление, испытание и подготовка к поставке специального оборудования в обеспечение выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР в 2021 году». Цена контракта составляет 6 405 500 700 рублей, источник финансирования — федеральный бюджет. Размер аванса составляет 80% — 5 124 400 560 рублей.

Второй стороной контракта выступает частное учреждение государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР», учрежденное в ноябре 2010 года Росатомом.

Контракт будет выполняться в два этапа. Дата окончания исполнения — 31 декабря 2021 года.

Напомним, ITER — это первый в мире проект международного термоядерного экспериментального реактора, который строится силами международного сообщества во Франции. Он включает в себя демонстрацию возможности использования термоядерной энергии в промышленных масштабах для мирных целей.