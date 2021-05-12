Оренбург, , 07:30 — REGNUM Годовой доход главы Оренбурга Владимира Ильных составил 9 042 580 рублей. Информация о доходе чиновника за 2020 год опубликована на портале администрации города.

Мэр имеет в собственности две квартиры площадью 47,6 и 62,7 квадратных метра, а также гаражный бокс (площадью 114 квадратных метров).

Супруга градоначальника владеет нежилым помещением площадью 574,8 квадратных метра и автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска. Ее годовой доход составил 9 601 083 рубля.

Напомним, Владимир Ильиных является земляком губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Он прибыл в Оренбург из Свердловской области в конце 2019 года и занял пост первого заместителя мэра, затем и.о. главы города (в связи с возвращением Дмитрия Кулагина в аппарат правительства региона), а в феврале 2020 года стал градоначальником.