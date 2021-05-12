Томск, , 07:30 — REGNUM Кровавая трагедия в Казани опять доказывает, что школы перестали быть безопасным местом. Об этом пишет один из авторитетных сибирских телеграм-каналов buzoters_and_crows:

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

«В Сибири не случалось громких эпизодов со стрельбой в школах, были разовые случаи. Но все они указывают на зияющие дыры в системе безопасности.

Сегодня охрана в учреждениях образования — слабое звено. В крупных городах школы усилиями различных контролирующих органов превращены в настоящие крепости. На входе турникеты, охранники, магнитные замки на дверях. Родитель, желающий пройти в школу без разрешения, не имеет шансов. Дети, потерявшие пропуск (во многих школах магнитные карты — пропуска), вынуждены пропускать занятия. И на обеспечение такой «безопасности» тратятся огромные деньги.

А в итоге что? Вооруженные люди как ни в чем не бывало заходят в полное детей здание и открывают стрельбу. Турникеты, охранники, замки — всё это им глубоко безразлично.

В декабре 2014 года стреляли в частной гимназии «Томь» в Томске. Пальбу из пневматического пистолета устроил один из бывших учеников, пострадали завуч и двое школьников. Инцидент никого ничему не научил, и в марте 2015 года история повторилась в одной из школ Кировского района Томска.

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Там девятиклассник ранил из пневматики двоих восьмиклассников. На удачу, не сильно. Последний эпизод со стрельбой и снова из пневматического оружия, случился в сентябре 2019 года в красноярской гимназии №16. Ученица 11 класса получила ранение в мочку уха. Однако случилось это во время занятий по стрельбе — то есть, случайно и без конфликтов.

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Почти годовым заключением в СИЗО закончился замысел «майнкрафт-террориста» из Канска Никиты Уварова. Он с товарищами запланировал взорвать здание ФСБ — конечно, виртуальное. Силовики в это не поверили, и у девятиклассника нашли реальные взрывчатые вещества. Доподлинно не известно, где именно он планировал их применить, и с какими мыслями вышел на свободу в апреле 2021 года.

Сегодняшняя кровавая трагедия в Казани опять доказывает, что школы перестали быть безопасным местом.

Кстати, Татарстан относится к числу самых продвинутых российских регионов, где за последние годы построили множество новых современных учреждений образования, и на средства безопасности. Во многих регионах Сибири металлодетектор или даже лента для просвечивания сумок — роскошь, доступная только богатым частным школам. Пусть и почти бесполезная».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Казани вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии. Погибли семеро детей и учительница, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.