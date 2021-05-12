Сеул, , 07:29 — REGNUM Чартерным рейсом из Индии вывезли 182 граждан Южной Кореи в сеульский аэропорт Инчхон, сообщает пресс-служба южнокорейского МИД.

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Отмечается, что к настоящему времени с индийской территории в Республику Корея уже эвакуировали 722 граждан. До этого три чартерных рейса из Ченнаи, Бангалора и Нью-Дели вывезли 540 южнокорейских граждан. Теперь они находятся в карантинных учреждениях, где их проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Южной Кореи приостановили авиасообщение с Индией из-за крупной вспышки коронавирусной инфекции. Отметим, что в Индии фиксируются рекордные в мире темпы распространения COVID-19.