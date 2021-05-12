Барнаул, , 07:21 — REGNUM Уровень образования жителей Алтайского края неуклонно от десятилетия к десятилетию возрастает. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Так, если в 1970 году из 1000 человек в возрасте 15 лет и более лишь 196 имели высшее, неполное высшее, среднее и среднее (полное) образование, то в 1979 году — 356 человек, в 1989 году — 580 человек, в 2002 году — 730 человек, в 2010 году — 783 человека. Более половины жителей региона в возрасте 15 лет и более имеют профессиональное образование — высшее, включая послевузовское, среднее и начальное.

За 2002−2010 гг. численность специалистов с высшим профессиональным образованием увеличилась в Алтайском крае почти на треть, со средним профессиональным образованием — на 53,4 тыс. человек или на 9,3%, а количество лиц с начальным профессиональным образованием, напротив, уменьшилось в 2,3 раза.

Впервые по итогам последней переписи населения были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего профессионального образования.

Из общей численности лиц с высшим профессиональным образованием степень бакалавра имели 11,1 тыс. человек (3,2%), специалиста — 327,1 тыс. человек (95,0%) и магистра 6,2 тыс. человек (1,8%). Также в ходе последней Всероссийской переписи населения 2010 года была впервые получена численность лиц, имеющих ученую степень.

На дату проведения статистического мероприятия в Алтайском крае насчитывалось 4825 кандидатов и 666 докторов наук.