Чита, , 07:14 — REGNUM В связи с трагедией, произошедшей 11 мая в Казани, где были расстреляны несколько учеников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить меры безопасности на объектах, предназначенных для детей.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, глава Забайкалья поручил незамедлительно создать комиссии с привлечением надзорных и силовых ведомств. В соответствующем документе указывается на необходимость усиления мер обеспечения комплексной безопасности и пропускного режима на объектах социальной инфраструктуры Забайкальского края, предназначенных для детей.

В регионе будут проведены проверки по контролю за соблюдением требований антитеррористической защищенности объектов, безопасности детей и сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая Казани вооруженный мужчина открыл стрельбу в гимназии. Погибли семеро детей и учительница, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования.

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