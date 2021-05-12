Ханты-Мансийск, , 07:14 — REGNUM Под Ханты-Мансийском среди ночи ликвидировали природный пожар, угрожавший садовому товариществу «Фиалка». Об этом сообщает пресс-служба седьмого пожарно-спасательного отряда по ХМАО.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары в России: горячий сезон — все новости»

Сигнал о возгорании сухой травы в пойме реки Иртыш вдоль СОТ «Фиалка» поступил вечером 10 мая. Площадь пожара составила 200 гектаров. На место была направлена оперативная группа пожарных, сотрудников авиабазы, департамента недропользования и природных ресурсов округа, добровольных пожарных. Открытое горение было ликвидировано 11 мая в 02:53 (00:53 мск).

Отмечается, что 9 мая горение сухой травы угрожало СОТ «Рыбник». Огонь был остановлен на расстоянии около 4,5 км от Ханты-Мансийска. Площадь пожара составила два гектара.