12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На события в Казани власти Приморья отреагировали усилением мер безопасности в школах. Выходят распоряжения о запрете на вход в учебные заведения посторонним лицам, только по предъявлении документа. Приморцы не верят в эффективность мер.

Валерия Иванова, , 08:44 — REGNUM Приморье вместе со всей страной обсуждает трагедию, гибель детей и взрослых в гимназии в Казани. Оправившись от первого шока, люди высказывают мнения, ищут причины такого нечеловеческого поступка, совершённого 19-летним бывшим учеником этой «расстрельной» школы.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эта трагедия должна взбодрить власти и побудить, наконец, пересмотреть подход к обеспечению безопасности в школах. У нас, например, охраняет школу пожилой мужчина, который все, что сможет, — это нажать на тревожную кнопку. Вы видели, за какими заборами и при какой охране учатся в том же Таиланде? Не подойти просто так», — пишут авторы телеграм-канал «Дерзкий Владивосток».

«Усиливать меры. Да вы что. Они усиливают меры против учеников, когда ЕГЭ сдают. Там и Росгвардию пригонят, и металлоискатель поставят, и камер понатыкают. А в обычные дни в половину школ можно зайти хоть с гранатометом. Ну перепишут паспорт и что? Человек пошел дальше и может натворить что угодно», — написал под постом о трагедии на странице dps__vl в Instagram пользователь shurikb601.

Ученики на сдаче ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не устану кричать: долой игры насильственного содержания! Вы думаете, молодой человек, с неокрепшей ещё психикой, остаётся нормальным, долбясь по несколько часов в день в танки и пабки?! Психические, деморализованные инвалиды. Для такого игромана убийство становится внутренней нормой! А как вы думаете, почему он заявляет, что он Бог? Да потому, что там в игре он бог, он всемогущ: захотел — убил, раздавил… Всё что угодно. Ещё раз: запрет на законодательном уровне на игры насильственного характера», — оставил комментарий на форуме VL.ru пользователь под ником 86−21.

«Надо обязательно проверить связь этого «стрелка» с террористическими и экстремистскими организациями. Это по их наущению иноагенты хозяйничают на нашей земле. Но нас не сломить и не запугать. Мы сплотимся вокруг и не допустим», — заявил пользователь google/118 402 840 457 457 909 760.

Цитата из видео Предположительное видео задержания стрелка в казанской школе ridus.ru

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову, родственникам погибших и пострадавших в результате трагедии 11 мая и всем жителям Казани.