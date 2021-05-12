Нью-Йорк, США, , 07:36 — REGNUM На аукционе Christie's в Нью-Йорке работа британского художника Бэнкси «Смейся сейчас, но однажды править будем мы», на которой изображены три обезьяны, 11 мая была продана более чем за $2 млн. Трансляция торгов велась на сайте аукционного дома.

Цена лота по итогу торгов достигла $1,7 млн. С учётом всех дополнительных выплат новый владелец заплатит за картину $2,07 млн.

Картина Бэнкси размером 76×102 см была создана в 2002 году на листе картона с помощью трафарета и баллончика с краской. Предыдущий владелец из Европы купил её в 2007 году.

Как сообщало ИА REGNUM, на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 12 мая выставляется картина британского художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе», которую можно будет оплатить криптовалютой Bitcoin или Ethereum.

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