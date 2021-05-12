Москва, , 07:11 — REGNUM В ходе встречи вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с губернатором Еврейской АО Ростиславом Гольдштейном 11 мая региону было обещано финансирование на строительство в Биробиджане путепровода через железнодорожную ветку Биробиджан — Ленинск, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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Хуснуллин поддержал этот проект и поручил Минтрансу РФ найти средства на его строительство.

Также вице-премьер поручил проработать вопрос по передаче автомобильной дороги регионального значения Биробиджан — Унгун — Ленинское из собственности ЕАО в федеральную собственность.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурные кредиты под 3%, о которых в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, помогут в Приамурье построить целый ряд инфраструктурных объектов, в том числе путепроводы через Транссиб.