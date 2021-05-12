Ханой, , 07:10 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 33 локальных случая распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что всех зараженных выявили в районах, которые ранее были закрыты на карантин в связи со вспышками COVID-19. При этом почти все инфицированные контактировали с уже выявленными заболевшими. Также за 11 мая во Вьетнаме выявили одного носителя коронавируса среди прибывающих в страну из-за границы. Его поместили на карантин.

Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 3571 случай заражения коронавирусом нового типа. При этом лишь 2131 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за рубежа.