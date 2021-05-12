Симферополь, 12 мая, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба РФ обратилась с банкротным иском в арбитраж Крыма. Ответчиком в деле, которое пока не принято к производству, выступает МУП «Армянскводоканал», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от заявителя поступил 11 мая 2021 года, детали и сумма долга пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, унитарное предприятие было создано в Армянске силами администрации города в январе 2015 года. Директор — Александр Глабец.

На сайте МУП уточняется, что оно — гарантирующая организация в сфере водоснабжения, водоотведения в Армянске, селах Суворово, Перекоп и Волошино.

Напомним, в один день с иском к водоканалу ФНС РФ подало схожие претензии и к ООО «Крым 34», которое работает в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей.