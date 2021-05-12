Барнаул, , 06:54 — REGNUM В Алтайском крае при пожаре в частном жилом доме в селе Красный Алтай Родинского района ранним утром 12 мая погибли три человека, включая ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 03:13 по местному времени. Прибывшее на место первое подразделение обнаружило, что открытым огнём охвачена крыша деревянного дома, произошло частичное обрушение кровли. Вспыхнувший дом успели покинуть три человека.

Пожар был локализован в 03:35. Полностью его потушить пожарные смогли в 04:45. Профессиональным пожарным помогала прибывшая на место возгорания добровольная пожарная команда.

«Около полутора часов потребовалось для ликвидации открытого горения. Под обрушившимися конструкциями обнаружены тела троих погибших, в том числе одного ребёнка», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, к трагедии привело слишком позднее поступление в пожарную службу сообщения о возгорании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Далматовском и Каргапольском районах Зауралья проводится проверки по фактам гибели людей в результате пожаров.

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