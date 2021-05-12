Москва, , 06:48 — REGNUM Большая часть кибератак против России в 2020 году осуществлялась с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

«Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — цитирует его РИА Новости.

Сыромолотов уточнил, что хакеры атаковали объекты, связанны с разработкой вакцин и препаратов. Также кибератакам подверглись органы госуправления, финансовые учреждения, предприятия военно-промышленного комплекса, образовательные, научные и здравоохранительные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил об отказе Соединенных Штатов от сотрудничества с Россией по борьбе с киберугрозами. Он также добавил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на компанию Colonial Pipeline.

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