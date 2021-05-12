Загреб, , 07:36 — REGNUM По случаю 50 годовщины Хорватской весны в Кловичевских дворах 11 мая в Хорватии был представлен сборник трудов о Хорватской весне. Президент Хорватии Зоран Миланович на пресс-конференции по этому случаю отметил, что участники Хорватской весны не призывали к ненависти или межнациональной розни. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«В ходе Хорватской весны 1971 года с одной стороны существовала интеллигенция города Синь в этом благородном смысле слова, дети, которые обучались на более высоком уровне, чем могли их предки, которые закончили гимназию и университет в Загребе, и которые отправились в полные легкие и полные сердца к жизни», — подчеркнул Миланович.

О жизни хорватского народа в бывшем государстве Миланович сказал, что она была трудной и сложной, а бывшее государство, Югославию, он оценил как переходное к реализации конечной цели, достижению хорватской независимости.