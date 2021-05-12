Кемерово, , 06:41 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по сообщению о том, что в одной из больниц из-за неправильно подобранного лечения у девочки образовался ожог. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в одной из больниц города Кемерово из-за неправильно подобранного врачом лечения у девочки на пальце образовался ожог третьей степени. По данному факту следственными органами СКР по Кузбассу незамедлительно организована доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.