12 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 08:42 — REGNUM



НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Произошло то, чего следовало ожидать. Саммит НАТО, намеченный на 14 июня в Брюсселе, будут проведен без участия стран — партнеров Североатлантического альянса, среди которых числятся Украина и Грузия. Это стало известно после того, как прошло заседание послов НАТО, на котором была обозначена повестка встречи. Официально объясняется, что члены альянса намерены провести «очень камерный саммит» из единственного заседания на уровне глав государств и правительств, на котором с президентом США Джозефом Байденом будет обсуждено будущее трансатлантических отношений после смены американской администрации. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, ожидается принятие решений «по повестке дня НАТО-2030 для решения вызовов настоящего и будущего».

Киев и Тбилиси намеревались присутствовать на этом форуме в любом качестве, ведь в своих заявлениях, правда, ориентированных больше на внутреннюю аудиторию, они обозначают, что вопрос об их вступлении в альянс — «дело практически решенное», отчего им нужно хотя бы на символическом уровне получить подтверждение этого тезиса. Что касается конкретно Украины, то она рассчитывала, что в Брюсселе сейчас будут обсуждать получение ею Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. При этом глава администрации президента Украины Андрей Ермак уверял, что во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев американская сторона якобы «полностью поддержала» предоставление Украине ПДЧ и вступление ее в альянс. Но ничего такого не происходит. Теперь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что его ведомство «работает над поиском формата привлечения Украины и Грузии к саммиту НАТО», резко снижая планку. По его словам, «для нас очень важно в принципе начать эту дискуссию, запустить соответствующий процесс».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Но с кем и в каком формате Киев и Тбилиси собираются начать такую дискуссию? Этого никто не знает. Молчит Берлин с приближением выборов осенью 2021 года, молчит и Париж, у которого тоже не за горами выборы 2022 года. Пока солирует лишь генсек НАТО Йенс Столтенберг, который еще в конце марта заявлял, что «пока невозможно определить сроки вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс, поскольку для этого нужен консенсус». Теперь в конце апреля главы МИД Грузии и Украины обсудили вопросы сотрудничества и приняли решение «координировать действия с целью приближения к вступлению в ЕС и НАТО», «так как западные элиты не спешат приглашать их в объединения». Эту тему обсуждали и президент Украины Владимир Зеленский со своим грузинским коллегой Саломе Зурабишвили. В феврале нынешнего года Киев, раскрывая некоторые детали своих отношений с администрацией Байдена, сообщал, что при поддержке Вашингтона намерен приступить к формированию трехстороннего военного альянса, в состав которого, помимо Украины, войдут Грузия и Молдавия. В этой связи западные эксперты стали утверждать, что «Брюссель при подаче Вашингтона бросает Киев, Тбилиси и Кишинев в географический отрыв», признавая их статус «фронтовых» государств. Что выйдет уже из такого проекта и выйдет ли вообще, тоже никто не знает. Молдавия из него стала выпадать.

Саломе Зурабишвили David Monniaux

Напомним, что в 2008 году альянс уже рассматривал отдельные запросы Украины и Грузии о предоставлении им Плана действий по присоединению. Тогда на саммите НАТО в Бухаресте оба государства получили отказ. Потом появились суждения о том, что «у Грузии больше шансов стать членом НАТО, чем у Украины» и «в обозримой перспективе Грузия должна была бы стать 31-м членом альянса». Но «грузинский успех» пока не складывается, а в НАТО идут закрытые дискуссии относительно следующих шагов по интеграции со странами на постсоветском пространстве. Там понимают, что Киев и Тбилиси стремятся не просто оказаться на стороне Запада, но и переложить на его плечи свои проблемы национальной безопасности в противостоянии с Россией. Более того, они рассчитывают с помощью Запада вернуть контроль над утраченными территориями. Но как? Австрийское издание Wiener Zeitung констатирует, что, «хотя американские военные советники уже находятся в стране, воевать на стороне Киева никто не будет». Как, кстати, и на стороне Тбилиси.

Брюссель многое настораживает. Германское издание Junge Welt полагает, что там опасаются того, что определенные внутренние силы в Киеве и Тбилиси втянут их в «грузинский сценарий», когда Тбилиси начал в августе 2008 года кавказскую войну с целью вернуть в состав своего государства регионы, отколовшиеся от Грузии после развала СССР. В итоге, пишет портал, сегодня Грузия не ближе к членству в НАТО, чем она была тогда, а Украина еще дальше. Что касается НАТО, то «альянс просто страхует себя от возможности стать заложником стратегически незначительных, территориальных конфликтов». Видимо, поэтому украинские и грузинские стратеги разрабатывают параллельный сценарий: если блок НАТО окажется слишком «трусливым», они «союзно» будут создавать ситуацию для вовлечения в ход событий войск стран — членов альянса. То есть внутриполитические силы на Украине и в Грузии разыгрывают в своих интересах эту карту, превращая Запад в своего заложника. Поэтому изменение тактики действий НАТО по поводу вступления Украины и Грузии в альянс указывают на намерения западного военно-политического союза сменить позицию и не идти на серьезное обострение отношений с Россией. Правда, эксперты не исключают и того, что это связано с предстоящей встречей президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина.

Джо Байден Whitehouse.gov

Поэтому громкие заявления Столтенберга воспринимаются как ритуальные заклинания шамана: Украина и Грузия будут членами альянса, а когда — никто не знает. Им предоставляется функция стать «механическим зайцем». Всё идёт к тому, что власти Украины и Грузии рано или поздно останутся один на один с Кремлём, не имея за спиной западных партнёров, без которых они сегодня избегают принятия кардинальных политических решений. А меняться им всё-таки придётся.