Иерусалим, , 06:31 — REGNUM Авиация Израиля уничтожила двух важных представителей службы разведки палестинского движения ХАМАС. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля 12 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Наши истребители при помощи службы безопасности нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, главу отдела контрразведки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, до 35 человек увеличилось число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа в течение последних дней.

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