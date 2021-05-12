Тюмень, , 06:22 — REGNUM Тюменским центром медицины катастроф с начала 2021 года совершено 738 выездов к пациентам, выполнено 54 вылета санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Вертолётами МИ-8 транспортировано более 70 пострадавших. Ежегодно совершается не менее 300 вылетов и порядка 2500 выездов сотрудников центра. С помощью центра на базе областной клинической больницы №1 осуществляется 12 видов дистанционного взаимодействия, поддержки медицинских организаций региона, в том числе телемедицинские консультации.

«Телемедицина — это одно из самых перспективных направлений развития ОКБ №1. Она позволяет приблизить пациента с его вопросами, задачами, напрямую обратиться к специалисту областного центра. Ведь не всегда сельским жителям удаётся оперативно попасть на приём в областном центре. Теперь в ряде случаев телемедицинская консультация в полном мере заменяет стандартную плановую консультацию», — пояснил главный врач ОКБ №1 Тюмени Сергей Ярцев.