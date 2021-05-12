Южно-Сахалинск, , 06:20 — REGNUM На Сахалине в администрации Макаровского района силовики 12 мая проводят обыски и другие следственные мероприятия, сообщает со ссылкой на собственные источники ИА Sakh.com.

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Выемку документов в здании мэрии проводят сотрудники региональных ОБЭП и СУ СКР. Известно, что оперативники проверяют информацию о причастности главы администрации Андрея Красковского к вымогательству и получению взятки от предпринимателей.

В региональном СУ СКР корреспонденту ИА REGNUM сообщили о том, что в отношении ряда жителей Сахалина возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств обманным путем.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл вынесен приговор в отношении генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой», бывшего депутата Госсовета республики по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и растрату в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.