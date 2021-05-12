Ульяновск, , 06:19 — REGNUM В Ульяновской области закупили реагенты для проведения тестов на коронавирус, которых на конец апреля оставалось на две недели. С учётом данной закупки их должно хватить на полгода, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Региональные власти отмечают, что во время майских праздников тестирование на коронавирус не проводилось три дня — 1, 2 и 9 мая. Всего во время каникул сделано 11 831 лабораторное исследование на коронавирус, в среднем в сутки проводилось 1690 тестов.

В регионе отмечают, что 14 мая планируется поступление 5 тыс. реагентов для проведения 480 тыс. исследований. По данным министерства здравоохранения, этого хватит на полгода.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области сделано 867 014 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 829 678 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Ульяновской области разгорелся скандал из-за нехватки реагентов на проведение тестов на SARS-CoV-2. Выяснилось, что тестов хватит на две недели, а в бюджете средства на закупку реагентов не предусмотрены. Врио губернатора Алексей Русских отправил в отставку вице-премьера Екатерину Убу и сделал устные замечания чиновникам минздрава.

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