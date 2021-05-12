Рамалла , , 06:14 — REGNUM До 35 человек увеличилось число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа в течение последних дней, 12 мая передает телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на минздрав Газы.

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Ранее сообщалось о 30 жертвах обстрелов. В ходе ударов в ночь на 12 мая погибло трое палестинцев. Кроме того, с начала ударов по сектору Газа ранения получили 233 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая на участке нефтепровода Эйлат-Ашкелон в Израиле начался пожар после попадания ракеты, выпущенной со стороны сектора Газа. Взрывом был поврежден топливный резервуар.

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