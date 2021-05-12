Подгорица, , 07:03 — REGNUM Есть надежда, что в будущем будут созданы условия для укрепления оборонного сотрудничества между Черногорией и Косово путем участия в проектах, представляющих общий интерес, заявила 11 мая министр обороны Черногории Оливера Иньяк во время встречи с министром обороны Республики Косово Армендом Мехаем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Иньяк поздравила косовского коллегу с недавним назначением министром обороны Косово, пожелав ему успехов в выполнении этой ответственной и важной функции.

Он также выразил надежду, что в будущем будут созданы условия для укрепления оборонного сотрудничества между двумя странами путем участия в проектах, представляющих взаимный интерес.

Мехай поблагодарил за организацию встречи и выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество республики Черногория и Косово в области обороны будет и далее развиваться в период его пребывания на этом посту.

Он отметил, что силы безопасности Косово по-прежнему привержены укреплению потенциала и возможностей в целях достижения стандартов НАТО.