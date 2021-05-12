Петропавловск-Камчатский, , 06:10 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани, где 11 мая после стрельбы в гимназии №175 скончались девять человек, в том числе семь школьников.

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«Ужасные события в школе города Казань унесли жизни невинных детей. Такие страшные новости всегда глубоко будоражат и ранят. Камчатка скорбит вместе с вами. Соболезную родным и близким. Пострадавшим — скорейшего выздоровления и сил», — написал Солодов на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, девятнадцатилетний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, считает себя Богом. Об этом он заявил на допросе, видеозапись которого появилась в сети.