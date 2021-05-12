Куала-Лумпур, , 06:57 — REGNUM На территории Малайзии с 12 мая вступили в силу новые социальные ограничения, введённые из-за роста инфицированных новыми штаммами коронавируса из ЮАР и Индии. Наиболее строгая мера — режим ограничения на перемещение между городами, районами и штатами — вводится на срок до 7 июня.

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В заявлении старшего министра, министра обороны Малайзии Исмаила Сабри Якоба говорится о том, что в связи с проникновением в страну новых видов вирусов и ростом числа заболевших, «нужно время, что остановить динамику». При этом министр отметил, что «экономическая деятельность в большинстве областей будет продолжена».

На рабочих местах разрешается присутствие не более 30% сотрудников. Также закрываются все учебные заведения — исключение сделано только для детских садов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер министр Малайзии Мухиддин Ясин ввёл в стране карантин для предотвращения роста случаев заражения коронавирусом.

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