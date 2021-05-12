Белград, , 07:02 — REGNUM Совет Европейского союза 11 мая согласился применить пересмотренную методологию расширения ЕС к переговорам по вступлению с Сербией. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Согласие Совета ЕС произошло после того, как Сербия согласилась с новой методологии в дополнению к уже существующему процессу переговоров по вступлению в ЕС. В Брюсселе отметили, что изменения в этом процессе будут адаптированы к существующей структуре переговоров с Сербией.

Элементы пересмотренной методологии расширения будут представлены Сербии на следующем заседании межправительственной конференции по евроинтеграции на уровне министров, которая должна состояться в июне.

Новая методология присоединения Сербии требует более пристального внимания к фундаментальным реформам, таким как верховенство закона, основные права, функционирование демократических институтов и реформа государственного управления, а также гармонизация экономическая показателей.