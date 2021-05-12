Кампала, , 06:05 — REGNUM Лидеры ряда африканских государств прибыли в Уганду на церемонию инаугурации президента Иовери Мусевени, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в столицу страны Кампалу уже прибыли главы Ганы, Гвинеи, Демократической Республики Конго, Сомали, Бурунди, Эфиопии, Намибии и Южного Судана. Еще несколько других африканских стран направили в Уганду высокопоставленных представителей на торжественную церемонию. Отмечается, что также на инаугурацию Мусевени приглашены не менее 4 тысяч гостей.

Напомним, в январе 2021 года Иовери Мусевени победил на президентских выборах в Уганде. Он возглавляет страну с 1986 года после пятилетней гражданской войны.