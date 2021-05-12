Тегеран, , 08:12 — REGNUM 11 мая президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил важные исторические достижения правительства в ратификации СВПД и отмене всех антииранских резолюций СБ ООН, а также заявленных файлов PMD. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он сделал эти замечания, когда принимал руководителя ряда иранских пресс-служб и информационных агентств, отметив, что негативный подход мировых и некоторых иранских СМИ является главной причиной, по которой люди не знают о национальных достижениях.

«Мы обязаны рассказать людям о реалиях, насколько это возможно. После ядерной сделки наши продажи нефти, которые составляли 900 000 баррелей в сутки, увеличились до 2 800 000 баррелей в сутки, а кредит на перекачку воды Персидского и Оманского заливов в центральную пустыню был получен благодаря продажам нефти после заключения СВПД», — отметил он.

Президент подчеркнул, что философия проведения переговоров между странами заключается в обеспечении национальных интересов, заявив, что легко предположить, что, проведя переговоры с Америкой, ЕС или любой другой страной, эти государства станут союзниками Ирана.

«На переговорах любая страна действует в соответствии со своими национальными интересами, и если мы говорим со страной, то это государство теперь должно действовать в соответствии с нашими убеждениями. Поэтому в переговорах мы тоже должны преследовать наши общие интересы», — заявил Рухани.