, 08:13 — REGNUM 11 мая премьер-министр Пакистана заявил, что его правительство сосредоточено на развитии легальной торговли на совместной границе с Ираном, отметив, что пограничные рынки начнут функционировать в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Общаясь с представителем общественности по телефону, Имран Хан подчеркнул важность развития провинции Белуджистан, граничащей с Исламской Республикой Иран, и отметил, что ограждение общих границ предотвращает контрабанду и помогает развивать легальную торговлю.

Он сообщил, что борьба с контрабандой является приоритетом, но в то же время это влияет на жизнь жителей Белуджистана, которые десятилетиями занимались незаконной деятельностью.

«Поэтому на повестку дня была поставлена идея создания приграничных рынков, чтобы мы могли торговать на границе», — заявил премьер-министр. Он также отметил, что создание приграничных рынков отвечает интересам обеих стран и поможет улучшить жизнь приграничных жителей с обеих сторон.