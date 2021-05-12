Белград, , 07:00 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич 11 мая провела онлайн-встречу сЕвропейским комиссаром по расширению и соседству Оливером Вархелли и ознакомила его с деятельностью, согласованной с парламентом Сербии в отношении процедуры изменения конституции. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Темой переговоров стали продолжение и динамика деятельности, которую Сербия осуществляет в процессе вступления в ЕС. В частности, речь шла о реформах, проводимых в области верховенства закона.

На встрече присутствовал министр европейской интеграции Ядранка Йоксимович, которая сообщила комиссару о деятельности, проводимой в рамках кластера 3-конкурентоспособность и инклюзивный рост и кластера 4-зеленая повестка дня, цифровизация и устойчивая связь.