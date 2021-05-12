Улан-Удэ, , 06:57 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 482. Об этом утром 12 мая сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 20 002 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умерли 868 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 234 больных. На амбулаторном лечении находятся 169 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 36 211 (+49) человека. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 403 (-20) человек.

В реанимации остаются 43 пациента в тяжёлом состоянии (25 — старше 65 лет). В том числе 20 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (15 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,4% — из 328 перепрофилированных коек занято 234.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии от COVID-19 скончались ещё два человека