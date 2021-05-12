Тегеран, , 08:15 — REGNUM 11 мая глава Стратегического совета по внешней политике Ирана Камаль Харрази заявил, что война из-за вакцины от COVID-19 шокировала державы, которые утверждают, что являются защитниками прав человека в мире. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Харрази выступил с речью на четвертой виртуальной встрече Фонда лидеров за мир. Он назвал перспективы здравоохранения в мире разочаровывающими.

Ссылаясь на обеспокоенность южных стран по поводу их условий, он выразил опасение, что к концу февраля 2021 года бедные страны и страны со средним уровнем дохода получили в общей сложности 675 миллионов доз вакцины от COVID-19, а богатые страны получили 4,2 миллиарда.

Он вновь отметил, что такая страна, как Иран, не может даже использовать свои финансовые ресурсы из-за вторичного эмбарго США на закупку вакцин в достаточном количестве.

«Война с вакцинами, которая привела к незаконному обороту, краже и конфискации вакцин или предметов медицинского назначения, также шокировала власти, которые претендуют на защиту прав человека», — подчеркнул Харрази.