Гвадалахара, Мексика, , 05:50 — REGNUM Марш памяти жертв организованной преступности в Мексике прошел в мексиканском городе Гвадалахара (штат Халиско), 11 мая сообщило издание Milenio.

В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. Среди них студенты и представители общественных организаций. Они призвали власти страны расследовать недавнее похищение и убийство троих студентов. Участники марша также потребовали установить обстоятельства исчезновения более чем 12 тысяч человек в регионе.

Напомним, 7 мая трое студентов Университета Гвадалахары — двое братьев и сестра — были похищены из своего дома. Их тела были найдены 9 мая у дороги в одном из малонаселенных районов Халиско. Студенческое сообщество подозревает в совершении преступления членов наркокартеля.

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