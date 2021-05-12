Тегеран, , 08:50 — REGNUM 11 мая специальный посланник министра иностранных дел Ирана по афганским делам Мохаммад Эбрахим Тахериан и президент Афганистана Ашраф Гани обсудили афганский мирный процесс и последние события в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Тахериан встретился и провел переговоры с президентом Гани в президентском дворце, сообщает пресс-служба президента Афганистана. Состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам.

Ранее Тахериан на встрече с председателем афганского Совета мира Абдуллой Абдуллой выразил поддержку Ираном афганского мирного процесса. Он отметил, что Исламская Республика Иран поддерживает любые усилия по обеспечению прекращения войны и обеспечению прав всех людей.

Выразив сожаление в связи с недавними событиями в Афганистане, в частности нападением на учащихся кабульской школы Сайед Аш-Шухада, он подчеркнул, что народ Афганистана понёс бесчисленные жертвы за последние годы, и теперь настало время положить конец войне и кровопролитию в Афганистане.

Абдулла поблагодарил Тахериана за его визит в Кабул и поблагодарил Исламскую Республику Иран за ее помощь Афганистану и поддержку мирного процесса.