Тегеран, , 09:14 — REGNUM Технологии, которыми владеет иранская армия, находятся на уровне самых современных технологий в мире, и армия хорошо подготовлена к реагированию на любую угрозу со стороны врагов, заявил командующий армией Исламской Республики Иран 11 мая. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Алиреза Сабахифард, командующий противовоздушной обороной армии, сделал эти замечания во время посещения учебного центра армии в иранском центральном городе Арак.

Командующий высоко оценил эффективность противовоздушной обороны армии во время навязанной Ираком войны с Ираном в 1980—1988 годах, когда иранское ПВО продемонстрировало высокую эффективность, сбивая истребители бывшего режима БААС в Ираке.

Говоря о достижениях противовоздушной обороны армии в радиолокационной, ракетной и информационной областях, Сабахифард отметил, что эта значимая составляющая армии достигла самообеспеченности в обеспечении обороны и радиолокационного оборудования.