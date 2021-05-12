Подгорица, , 07:00 — REGNUM Депутаты парламента Черногории 11 мая приняли предложение Эрвина Ибрагимовича, депутата Боснийской партии, дополнить повестку дня органа «резолюцией о геноциде в Сребренице». За это предложение проголосовали 42 депутата, 15 были против, а 21 депутат воздержались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Инициатива является вполне оправданной. Мы живём в государстве, которое является лидером в процессе интеграции с ЕС и где наблюдается рост отрицания геноцида. В этой стране нельзя позволить продвигать имидж военных преступников. Это не направлено против одного народа, а скорее является способом примирения и борьбы с прошлым. Не работая над нейтрализацией прошлого, мы не сможем примирить регион», — указал Эрвин Ибрагимович в ходе рассуждений и призвал депутатов голосовать по совести.

Депутаты оппозиции в черногорском парламенте на сессии 11 мая возложили «цветок Сребреницы «в поддержку неправительственной организации Боснии и Герцеговины «матери Сребреницы».