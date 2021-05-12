Тегеран, , 08:18 — REGNUM 11 мая высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Исламская Республика Иран будет решительно поддерживать палестинцев и палестинское сопротивление. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Генеральный секретарь Постоянного секретариата по поддержке Палестинской интифады Хосейн Амир Абдоллахиан провел отдельные телефонные переговоры с представителем Исламского движения Палестины (ХАМАС) Халидом аль-Каддуми и представителем Движения Исламского джихада Насером Абу-Шарифом.

Осудив преступления израильских властей против палестинцев, в том числе в Иерусалиме, Амир Абдоллахиан заявил, что осквернение мечети аль-Акса и нападение на верующих, помимо мученичества палестинских женщин и детей, «в 1000-й раз доказали миру террористический характер политики Израиля».

Ссылаясь на недавние зверства израильских вооруженных сил в отношении палестинцев, стороны охарактеризовали палестинский дух как превосходный и полный веры. Они поблагодарили Иран за оказание поддержки Палестине.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил жестокие действия режима Израиля против голодающих палестинцев, в частности неоднократное вторжение израильских вооруженных сил на территорию мечети Аль-Акса.