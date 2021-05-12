Токио, , 05:45 — REGNUM Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Рама Эмануэль может возглавить американское посольство в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагается, что именно его кандидатуру вскоре будет рассматривать Сенат США. При этом в случае вступления Эмануэля на должность посла Соединенных Штатов в Японии, его основная задача будет заключаться в усилении сотрудничества между Вашингтоном и Токио для противостояния Китаю в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном назначении Рамы Эмануэля на должность посла США в Японии рассказали источники газеты Financial Times. Отмечалось, что таким образом Вашингтон может возродить традицию отправки на должность главы американской дипмиссии в Токио бывших влиятельных законодателей США.

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