Пекин, , 05:41 — REGNUM Более 1,4 млн человек в Гонконге, Макао и Тайване, а также иностранцы, проживающие на материковой части Китая, приняли участие в седьмой национальной переписи населения Китая, сообщает 11 мая агентство Синьхуа.

Гонконг (сс) Amakuha

По данным Национального бюро статистики, перепись охватила в общей сложности 1,430 695 миллиона иностранцев и жителей Гонконга, Макао и Тайваня, которые проживают в 31 провинции, автономном районе и муниципалитете материковой части страны. Из их общего числа 845 697 человек были иностранцами.

Около 444 336 человек переехали на материковую часть Китая для трудоустройства, 219 761 человек — для получения образования и еще 419 517 — для постоянного проживания. В общей сложности 603 682 человека, не родившихся на материковой части страны, прожили здесь более пяти лет.

Население материкового Китая, которое не включает иностранцев или людей из Гонконга, Макао и Тайваня, проживающих на материке, достигло 1,41 178 миллиарда человек, увеличившись в среднем на 0,53% в год за последнее десятилетие, свидетельствуют данные переписи, проведенной в 2020 году.